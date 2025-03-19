Режиссера «47 ронинов» Ринша арестовали по обвинению в краже денег у Netflix

В США арестован режиссер Карл Эрик Ринш, снявший фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли. Об этом сообщает CBS News.

По данным прокуратуры, кинематографист присвоил, выделенные компанией Netflix средства на создание научно-фантастического проекта. Первоначально Риншу было переведено 44 миллиона долларов, а затем еще дополнительно 11 миллионов.

Однако вместо того, чтобы использовать дополнительные средства для завершения производства, Ринш тайно перевел их на личный брокерский счет, где совершил ряд неудачных инвестиций, в результате которых за несколько месяцев была потеряна примерно половина из 11 миллионов.

На оставшиеся средства режиссер приобрел пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari.

47-летнего постановщика задержали в Западном Голливуде, а обвинительное заключение было подано в суд в Нью-Йорке. Во вторник недобросовестный режиссер должен предстать перед федеральным судом в Калифорнии.

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