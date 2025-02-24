Отца актрисы Линдси Лохан арестовали за нападение на бывшую жену

Отца известной американской актрисы Линдси Лохан задержали по обвинению в домашнем насилии. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что бывшая супруга предпринимателя и актера Майкла Лохана, была на приеме у врача. В этот момент женщина увидела из окна медучреждения, что экс-муж караулит ее на парковке и рассказала об этом врачам. Из клиники был сделан звонок сотрудникам полиции.

Мейджор рассказала правоохранителям, что пару дней назад Майкл набросился на нее с кулаками. В итоге мужчину арестовали по подозрению в непрерывном домашнем насилии. В настоящий момент отец звезды «Дрянных девчонок» освобожден из-под стражи под залог.

Примечательно, что пять лет назад Майкла уже задерживали за нападение на Мейджор. В полицейском рапорте сообщалось, что бизнесмен морально и физически причинял вред бывшей жене.

Майкл и Мейджор узаконили свои отношения в 2014 году. Женщина подала на развод в 2018 году и официально попросила единоличной опеки над их сыновьями, Лэндоном и Логаном. До этого Майкл состоял в браке с Диной Лохан с 1985-го по 2007 год. Кроме 38-летней Линдси, у них есть общие дети: 37-летний Майкл Лохан-младший, 31-летняя Алиана и 28-летняя Дакота.

Ранее Линдси Лохан столкнулась с критикой из-за макияжа на шоу.