Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч разводится с четвертой женой

Создатель сериала «Твин Пикс», режиссер Дэвид Линч разводится со своей четвертой женой Эмили Стоуфл после 14 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

Именно Эмили, по данным издания, стала инициатором развода. Она попросила суд об единоличной опеке над 11-летней дочерью от Линча Лулу Богинией с правом режиссера посещать ребенка.

Эмили также просит от Дэвида Линча супружеских выплат и оплаты расходов на адвоката.

Супруги были вместе 14 лет. О причинах разрыва не сообщается.

Американскому режиссеру Дэвиду Линчу 77 лет. Он снял такие известные картины как: «Твин Пикс», «Макхоланд Драйв», «Счастливчик» и другие.

Линч был женат четыре раза. В феврале 2009 года его супругой стала актриса Эмили Стоуфл, которая моложе режиссера более чем на 30 лет. Они встретились на съёмочной площадке фильма «Внутренняя империя». В 2012 году у режиссёра родилась вторая дочь, названная Лула Богиния в честь главной героини его фильма «Дикие сердцем».

Ранее третья жена покойного артиста Александра Градского Ольга заявила, что у нее даже не стоит штамп о разводе в паспорте. Документы она готова предъявить в эфире телешоу «Малахов» на «России 1».