Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч не может передвигаться без кислородной маски из-за неизлечимой болезни

78-летний режиссер Дэвид Линч рассказал о своем неизлечимом заболевании. У постановщика диагностировали эмфизему, из-за которой он вынужден постоянно передвигаться только в кислородной маске. Об этом сообщает People.

По признанию создателя сериала «Твин Пикс», проблемы с легкими у него начались из-за курения. В итоге пагубная привычка привела к хронической болезни. Он отметил, что сигареты были неотъемлемой частью его жизни. И хоть он много раз пытался бросить, все равно не мог отказаться от них насовсем. И даже когда Дэвид узнал о диагнозе, два года он продолжал курить.

«Я видел предостережение: «Ты умрешь через неделю, если не бросишь». Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить было моим единственным выбором», - рассказал режиссер.

Сейчас Линч страдает от постоянных одышек и ходит только с кислородной маской, иначе он не может дышать. Также он стал затворником и постоянно находится дома, чтобы не подхватить инфекцию, которая может усугубить его состояние.

«Вы можете бросить вещи, которые в конечном итоге убьют вас», - обратился Линч к своей аудитории.

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