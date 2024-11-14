Кейт Миддлтон выступила с заявлением после обвинений в сокрытии реального диагноза

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прервала молчание после того, как западные таблоиды обвинили ее в сокрытии реального диагноза. Комментировать теории заговора жена принца Уильяма не стала, вместо этого она поздравила своего свекра с днем рождения.

Кейт опубликовала новый пост в Сети, в котором обратилась к королю Карлу III. Он, как и Миддлтон, в этом году столкнулся с онкологическим заболеванием. Монарх отметил день рождения, ему исполнилось 76 лет.

«Желаю счастливого дня рождения Его Величеству», - написала Кейт.

Хоть поклонники и присоединились к поздравлению принцессы Уэльской, многие ждали от нее совсем другого заявления. Недавно после признания иностранной журналистки в том, что у Миддлтон были «предраковые клетки», члена королевской семьи обвинили во лжи. Якобы Кейт на самом деле преувеличила, когда объявила всем о своем раке. Сторонники «теорий заговоров» считают, что она сделала это намеренно из-за очерненной репутации монархов или же из-за проблем в браке с Уильямом.

Представители королевской семьи слухи о сокрытии диагноза Кейт никак не комментируют.

Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет и встревожила поклонников своим внешним видом.