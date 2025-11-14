Режиссер Кустурица назвал Анджелину Джоли пропагандисткой после визита в Херсон. Об этом сообщает ТАСС.

Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли, которая на прошлой неделе ездила в Херсон. Режиссер припомнил актрисе ее фильм о Боснийской войне «В краю крови и меда».

«Ну, мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда. Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, это не специалист. Ей дали 10−15 млн, чтобы она сделала глупый фильм о войне в Боснии. Западная пропаганда», — рассказал он.

По словам югославского режиссера, с таким же успехом он мог стать ученым или космонавтом.

«Если Анджелина Джоли — режиссер, то я — космонавт», — посмеялся он.

Ранее мы писали о том, что водитель из кортежа Анджелины Джоли находится на медкомиссии в ТЦК.