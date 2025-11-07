Водитель из кортежа Анджелины Джоли находится на медкомиссии в ТЦК. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Общественное» издание.

У задержанного накануне водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли, который перевозил ее по территории Украины, отключен телефон. Девушка мужчины рассказала, что не может выйти с ним на связь. Она поехала в Николаевскую область, чтобы выяснить детали исчезновения возлюбленного.

Журналисты установили, что водитель проходит медицинское обследование в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Напомним, у мужчины во время проверки документов не было оснований для отсрочки от службы в армии.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дзюник заявил, что Джоли могли заплатить $20 млн за поездку на Украину.