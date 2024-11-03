Режиссер Хаяо Миядзаки не приехал получать награду на церемонию «Оскар-2024»

На церемонии «Оскар» в этом году фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» победил в номинации за лучший анимационный фильм, обойдя «Человека-паука». Однако ни сам великий аниматор, ни генеральный продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки не смогли присутствовать на церемонии, чтобы лично забрать награду. Об этом сообщает IndieWire.

Тем не менее, Судзуки подготовил заявление для Киноакадемии, которое было передано за кулисы церемонии через исполнительного продюсера фильма Киефуми Накадзиму и его переводчика:

«Для нас большая честь получить премию "Оскар" за лучший анимационный фильм. Мы благодарим Академию за награду. Я также хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого фильма, и тех, кто работал над его дистрибьюцией по всему миру», – говорится в сообщении.

От своего имени Накадзима извинился за отсутствие старших коллег и объяснил, что 82-летний Миядзаки и 75-летний Судзуки уже не в возрасте для посещения мероприятий подобного рода. Следует напомнить, что после завершения работы над «Мальчиком и птицей» Миядзаки намеревался уйти на пенсию, однако недавно возобновил свою творческую деятельность.

Этот «Оскар» стал вторым в карьере Миядзаки в номинации за лучший анимационный фильм, если не учитывать почетную награду за достижения в карьере. Впервые он получил эту престижную награду в 2003 году за «Унесенные призраками».

Ранее мы писали о том, что актер Николас Кейдж пришел на церемонию «Оскар» с женой, которая младше него на 31 год.