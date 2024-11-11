Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек лишился зубов во время съемок сериала

Режиссер Хван Дон Хек признался, что съемки сериала «Игра в кальмара» дались ему крайне тяжело. Он лишился сна и нескольких зубов, но все равно согласился на второй сезон, чтобы заработать денег.

«Игра в кальмара» несколько лет назад стала прорывным проектом, который был одним из самых просматриваемых в мире. Однако, как поделился создатель сериала, эта популярность никак не сказалась на нем. Дон Хек даже не получил больших денег после успеха, а ведь он стоил ему здоровья.

Из-за стресса режиссер потерял «восемь или девять» зубов. И только шанс заработка заставил его согласиться на второй сезон.

«Несмотря на то что первый сезон имел огромный мировой успех, честно говоря, я не заработал много, так что второй сезон поможет мне компенсировать первый. И я не до конца закончил историю», - рассказал Хван в беседе с BBC.

Режиссер также подчеркнул, что работа над новым сезоном дается ему еще тяжелее, так как ожидания зрителей очень высоки. Напомним, что премьера продолжения сериала состоится в конце декабря 2024 года.

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