Фильм о молодом Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщает РБК.

14 ноября в России должна была состояться премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси. Однако, как утверждает источник, фильм не выйдет, поскольку не получил прокатного удостоверения. Также был отменен пресс-показ, запланированный на 12 ноября.

На данный момент в кинотеатрах не комментировали отказ от показа байопика.

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