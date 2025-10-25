«Решил, что с него хватит»: Харрисона Форда публично унизили на светском мероприятии

Харрисона Форда унизили на церемонии вручения премии «Эмми». Голливудского актера номинировали за роль в ситкоме «Уменьшение» и уговорили прийти на мероприятие, пообещав, что приз достанется ему.

В итоге награда досталась другому актеру, поэтому Форд вместе с женой Калистой Флокхарт демонстративно покинули церемонию.

«В нем говорила гордость. Он искренне верил, что награда принадлежит ему, а когда этого не произошло, решил, что с него хватит. Всем зрителям это показалось обидным. Это лишь усилило ощущение, что он отдалился от Голливуда и больше не хочет ему принадлежать», — сказал источник Radar Online.

Издание также сообщило, что 82-летний Харрисон Форд редко появляется на светских мероприятиях и почти не покидает свое ранчо в Вайоминге. При этом за актером закрепилась репутация «сварливого и оторванного от реальности человека».

«У Харрисона всегда был острый язык, а возраст его не смягчил. Он пропускает вечеринки, избегает светских бесед и никогда не утруждает себя знакомствами», — сказал собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.

Ранее сообщалось, что Харрисон Форд до сих пор ощущает последствия травмы, полученной им десять лет назад. Страшный инцидент произошел в 2015 году. Форд, практикующий пилот, попал в авиакатастрофу на самолете Ryan Aeronautical ST3KR 1942 года после того, как у машины в воздухе отказали двигатели.