Решение было одобрено из-за скандала с Жераром Депардье: во Франции начнут расследовать случаи насилия в кино

Французские правоохранители будут расследовать случаи насилия в кино после скандала с известным актером Жераром Депардье. Его обвинили в противоправных действиях две женщины.

Во Франции создадут комиссию по расследованию случаев злоупотребления полномочиями и насилия в отношении тех, кто занимается кинематографом, а также другими направлениями сферы развлечений. Соответствующая информация появилась на сайте парламента страны.

Это стало возможным после скандала с участием одной из главных звезд страны Жераром Депардье. Несколько дней назад поступили сведения о задержании актера. В отношении его были выдвинуты обвинения в насилии.

Против артиста выступили две женщины. Они рассказали, что Депардье надругался над ними во время съемочного процесса. Сам Жерар любые обвинения отвергает.

Ранее сообщалось, что французскому актеру грозит от пяти лет тюрьмы. Кроме того, знаменитость могут обязать выплатить штраф.