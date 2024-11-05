Рэперу P.Diddy приготовили в тюрьме праздничный ужин в честь его 55-летия. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

В честь юбилея у рэпера было особое меню. На завтрак ему разрешили съесть хлопья, подали фрукты и торт. На обед у него была паста, фрикадельки и овощной салат, а на ужин — рис с курицей.

Также музыканту позвонили дети, рожденные от разных женщин. Один из наследников опубликовал в личном блоге видео с поздравлением отца. На ролике видно, что молодые люди собрались на кухне за столом, в центре которого стоял праздничный торт. Также дети рэпера спели ему песню.

Рэпер был тронут звонком наследников. «Я люблю вас всех, мне не терпится увидеть вас. Я горжусь вами всеми, особенно девочками, всеми вами, но особенно теми, кто силен, спасибо вам за то, что вы сильны. Спасибо, что вы рядом и поддерживаете меня. У меня лучшая семья в мире. У меня день рождения, я рад, что вы мне звоните. Я увижусь с вами через пару дней», — высказался артист.

Ранее рэпера P.Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего ребенка в 2005 году. Подробности читайте в этой новости.