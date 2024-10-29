К обвинениям против P. Diddy добавилось изнасилование 10-летнего мальчика

Новый иск был предъявлен американскому продюсеру и рэперу Р. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом пишет агентство Reuters.

Так, знаменитость обвиняют в совершении сексуального насилия над 10-летним мальчиком. Предполагается, что инцидент был совершен в 2005 году.

Уточняется, что иск стал одним из 20 похожих обвинений. Музыканта обвиняют в насилии и домогательствах разные люди.

«В суде правда восторжествует: мистер Комбс никогда не подвергал сексуальному насилию и не торговал людьми — мужчинами или женщинами, взрослыми или несовершеннолетними», — высказались защитники P. Diddy.

Один из исков был подан мужчиной. По его словам, продюсер вместе с телохранителем изнасиловали его в 2008 году. Тогда пострадавшему было 17 лет, и он проходил прослушивание для участия в реалити-шоу.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее суд отклонил просьбу P.Diddy о запрете разглашения новых обвинений.