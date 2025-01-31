Рэперу P. Diddy предъявили новое обвинение в торговле людьми. Об этом сообщает Newsweek.

В отношении рэпера P. Diddy следствие выдвинуло новые обвинения. Теперь музыканта обвиняют в сговоре с целью совершения рэкета и в торговле людьми с целью занятия проституцией.

Сообщается, что Шон Комбс (настоящее имя рэпера) в течение двух десятилетий занимался торговлей трех жертв. Их имена не указаны в материалах дела.

Кроме того, следствие вменило рэперу хранение с целью распространения наркотиков.

Напомним, Комбса арестовали 17 сентября 2024 года после предъявленных обвинений в сексуализированном насилии, торговле людьми и рэкете. Всего в отношении рэпера было зарегистрировано более 100 исков от предполагаемых жертв.

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