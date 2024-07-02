Рэперу Канье Уэсту пришлось три дня ходить в одном и том же. На днях он был в Москве в белом спортивном костюме, а теперь задержался в Берлине – там музыкант продолжает ходить в этом комплекте одежды.

На данный нюанс обратил внимание сайт Super.ru.

«Кажется, он не рассчитывал на долгий отпуск и взял с собой единственный комплект одежды. Теперь приходится три дня ходить в одном и том же», - говорится в публикации.

Уэст прилетел в Россию 29 июня. О визите не сообщалось заранее. Уэста сняли выходящим со станции метро «Охотный ряд».

Говорилось, что музыкант прибыл ради поздравления с днем рождения главного дизайнера его одежды Гоши Рубчинского. Приезд рэпера подтвердила продюсер Яна Рудковская. Она допустила, что Уэст готовится к концерту в «Лужниках». Также продюсер выразила уверенность: билеты на выступление продадут за сутки.