Рэпера P.Diddy признали невиновным по делу о рэкете и торговле людьми, но ему все равно грозит 20 лет тюрьмы

Присяжные признали рэпера P.Diddy (Шона Комбса) невиновным по двум самым тяжким пунктам обвинения, — торговля людьми и сговор с целью рэкета, — и виновным по двум наименее серьезным, — перевозка двух девушек с целью занятия проституцией. Об этом пишет Daily Mail.

Суду еще предстоит решить, сколько в конечном счете 55-летний звезда хип-хопа будет сидеть в тюрьме. Каждый пункт, по которому он был признан виновным, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Итого артисту грозит срок в 20 лет заключения.

В связи с оправдательным вердиктом адвокаты Комбса ходатайствовали о освобождении рэпера под залог в размере 1 миллиона долларов, но суд отклонил прошение. Музыкант должен оставаться в тюрьме до вынесения окончательного приговора 3 октября.

Чтобы признать Комбса виновным в рэкете, присяжным нужно было доказать существование преступной организации и то, что она совершила как минимум два правонарушения. Во вторник вечером присяжные вынесли частичный вердикт и заявили, что зашли в тупик при рассмотрении данного пункта, однако судья поручил им продолжать работу.

Ранее мы писали о том, что с рэпера P.Diddy сняли обвинения в поджоге.