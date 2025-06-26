Против подозреваемого в торговле людьми рэпера P. Diddy сняли часть обвинений

Ведущие дело против опального рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) прокуроры отказались обвинять музыканта по двум пунктам: в попытке поджога и похищении человека. Об этом они в среду, 25 июня, уведомили федеральный суд, сообщает CNN.

«Правительство больше не планирует руководствоваться этими теориями ответственности, поэтому инструкции больше не нужны», — написали прокуроры в обращении.

Ранее в ходе слушаний свидетелем выступил рэпер Кид Кади (урожденный Скотт Мескади). По его словам, P. Diddy якобы проник в дом исполнителя, после чего у того сгорел стоящий рядом с резиденцией автомобиль Porsche. Шон Комбс отрицал причастность к этому инциденту.

Также показания в суде дала бывшая помощница певца, Каприкорн Кларк. Она заявила, что Комбс похитил ее, угрожая пистолетом, и отвез в дом Мескуди в тот же день, когда якобы и вломился в дом музыканта.

Заключительные аргументы в суде должны начаться сегодня, 24 июня. Прокуроры завершили свою часть дела во вторник, вызвав 34 свидетелей. Защита не вызвала ни одного свидетеля. Сам P Diddy отказался давать показания против себя.

Напомним, что артиста обвиняют в участии в организованной преступной деятельности, связанной с перевозкой женщин для занятий проституцией. Также утверждается, что рэпер занимался подкупом, принуждением к труду, запугиванием свидетелей, распространении наркотиков и другими тяжкими правонарушениями. Чтобы P Diddy отправился за решетку присяжные должны единогласно подтвердить, как минимум, два из перечисленных деяний.

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