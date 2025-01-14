Рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании 16-летней няни. Об этом сообщает The Mirror.

В отношении P. Diddy зарегистрирован новый иск. Рэпера снова обвиняют в изнасиловании. На этот раз девушка рассказала полиции о случае, который произошел еще летом 2000 года. Пострадавшая вспомнила, что в тот момент работала няней у соседей P.Diddy.

В какой-то момент на улице она столкнулась с рэпером, который предложил подвезти ее до дома. Она согласилась, но позже поняла, что Diddy везет ее в другом направлении.

«Ответчик дал ей выпить, чтобы „успокоить“. Вскоре она стала вялой и неустойчивой. Комбс и его сотрудники, двое мужчин, отправились в место, где Комбс подверг ее сексуальному насилию», — сказано в иске

На тот момент пострадавшей было всего 16 лет.

Ранее мы писали о том, что рэпера P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.