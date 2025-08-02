Рэпер Tyga тайно прилетел в Екатеринбург и выступил на свадьбе за 64 млн рублей

Американский рэпер Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный под псевдонимом Tyga, тайно прилетел в Екатеринбург и выступил на свадьбе. За один вечер он заработал, как за стадионный концерт.

По данным Telegram-канала Mash, всего рэперу заплатили 800 тысяч долларов (64,3 миллиона рублей).

Отмечается, что гонорар составил 500 тысяч долларов (примерно 40 млн рублей) и порядка 24 миллионов рублей ушло на перелет, проживание и райдер.

По данным канала, Tyga с командой прилетел 1 августа из Испании и заселился в один из самых дорогих отелей города. Он передвигался автомобиле Mercedes G-класса.

После завершения выступления на свадьбе рэпер отправился в Москву, чтобы отработать концерт за 250 тысяч долларов (20 миллионов рублей). По некоторым данным, свои гонорары Tyga попросил выплатить в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что во время июньского визита Tyga в Москву фанатка рэпера пыталась украсть у артиста кольцо за 3 млн рублей.