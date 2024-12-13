Рэпер Снуп Догг сыграет главную роль в фильме Люка Бессона

Американский рэпер Снуп Догг исполнит главную роль в новом сайфай-фильме режиссера Люка Бессона, а также выступит продюсером проекта. Об этом пишет издание Variety.

Кинолента получила название «Последний человек». Детали картины пока не раскрываются, однако предполагается, что ее сюжет происходит в мире после апокалипсиса и будет в чем-то напоминать «Планету обезьян». Инсайдеры также уточнили, что фильм будет как-то связан с треком музыканта «Last Man Standing» 2009 года.

Съемки картины намечены на 2025 год. Известно, что «Последний человек» станет второй совместной работой музыканта и режиссера — ранее Снуп Догг принимал участие в озвучке «Артура и минипутов» почти 20 лет назад.

«Мы познакомились 20 лет назад и хотели посотрудничать. Нам просто нужен был подходящий проект, который вдохновил бы нас обоих, — и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала работы!», — поделился Бессон.

Ранее дочь Снуп Догга рассказала о перенесенном инсульте.