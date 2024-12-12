«Это не шутки»: дочь Снуп Догга Кори рассказала о перенесенном после вечеринки инсульте

У дочери американского хип-хоп исполнителя Снуп Догга (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Кори в начале этого года случился инсульт. О том, как это случилось, дочь рэпера сама рассказала в интервью с US Weekly.

«Я была на вечеринке, а на следующий день оказалась в больнице. Думаю, это всех очень напугало… Знаете, инсульт — это не шутки. Это сблизило меня и мою семью, осознание того, что все может произойти по щелчку пальцев», — сказала она.

Бродус, присутствовавший при беседе дочери с корреспондентом издания, отметил, что она всегда была для него бесценной.

Кори Бродус c детства имеет проблемы со здоровьем и на протяжении многих лет борется с волчанкой. Из-за перенесенного инсульта ей даже пришлось отложить бракосочетание с возлюбленным Уэйном Дьюсом.

Ранее мы писали о том, что музыкант подарил дочери на свадьбу миллион долларов.