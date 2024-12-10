Рэпер Снуп Догг подарил дочери Кори на свадьбу миллион долларов

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) подарил своей дочери Кори на свадьбу миллион долларов. Об этом он рассказал в эфире шоу Дженнифер Хадсон.

Когда ведущая спросила Бродуса о самом дорогостоящем презенте, который он когда-либо делал своему ребёнку, музыкант интригующе сообщил, что этот подарок Кори на самом деле «не имела возможности открыть». Выдержав паузу, он назвал сумму, которую выдал ей на свадьбу.

«Будь это моя свадьба, я потратил бы на неё сто баксов, а ещё 900 положил бы себе в карман», — приводит ироничные расчёты рэпера The New York Post.

Дочь Снуп Догга Корри Бродус обручились в 2022 году. Бракосочетание пришлось отложить из-за болезни невесты — она много лет борется с волчанкой и в январе 2024 года перенесла инсульт.

Бродус — младший избранника дочери очень любит и уже называет его зятем. По словам музыканта, когда молодые спорят, он очень часто принимает сторону Уэнса — потому что он, как заявляет сам Бродус, «всегда прав».

Ранее российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) обвинил Снуп Догга в причастности к убийству рэпера Шакура Тупака. Джиган считает, что Бродус в расстреле легенды американского хип-хопа был замешан «по-любому».