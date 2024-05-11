Рэпер Snoop Dogg приехал в Казахстан для съемок в клипе с местной группой. Об этом сообщает продюсер Баян Алагузова на своей страничке в соцсетях.

По словам Алагузовой, сначала о визите рэпера хотели рассказать немного позже, однако новости быстро разлетелись по стране.

«Снупи, ты легенда! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами и флагами. Мир должен узнать наших девчонок „КешYOU“. Они правда крутые», — написала она.

Кроме съемок в клипе группы «КешYOU», Snoop Dogg также облачился в национальный казахский чапан (кафтан) и колпак. На кадрах, выложенных продюсером, видно, как рэпер курит сигару и снимается в клипе в интерьерах казино.

Одежду, на которой рэпер предстал в кадре, сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова.

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