Родилась в день смерти отца: как живет единственная дочь Ратмира Шишкова

Жизнь Ратмира Шишкова была яркой — он начинал творческую жизнь в ансамбле «Гилори», с которым гастролировал по странам Европы. А позже стал участником «Фабрики звезд-4» — там он впервые исполнил свой хит «Две минуты», после этого Шишков вместе с Тимати и Домиником Джокером создали группу «Банда». Однако жизнь рэпера прервалась в 2007 году. Только после смерти музыканта раскрылись тайны его личной жизни, выяснили «Страсти».

Трагедия произошла ночью 23 марта 2007 года на Садовом кольце. Музыкант находился за рулем Mercedes-Benz, в салоне находились еще четверо человек — Тимур Байсаров, Сергей Зайковский, Альджемен Сисокка и Кристина Устай.

Как выяснило следствие, Шишков, будучи пьяным, двигался на красный сигнал светофора. Ему удалось проскочить один перекресток, но на втором он въехал в Volkswagen Touareg. Водителя Volkswagen удалось спасти, а вот Mercedes тут же загорелся. По словам очевидцев, Шишков и сидящий рядом с ним Байсаров погибли сразу, а пассажиры сзади еще были живы. Однако сильный огонь так и не удалось потушить.

«Я подбежал к Mercedes и увидел, что на заднем сиденье кто-то шевелится. Кинулся обратно в сторожку за огнетушителем, но когда вернулся — все уже было кончено», — рассказал свидетель ДТП.

Ратмир Шишков тщательно скрывал личную жизнь, однако уже после смерти рэпера, стало известно, что он встречался с девушкой по имени София, которая являлась дочерью сотрудника МИД.

В день гибели у Ратмира родилась дочь Стефания, которую рэпер так и не успел увидеть. Сейчас девушка живет в России. Ее воспитанием занимается не только мать, но и близкие друзья Шишкова — Тимати и Доминик Джокер.

Еще будучи маленькой, Стефания занималась танцами в коллективе Аллы Духовой и музыкой. Два года назад девочка окончила школу, сейчас ей 17 лет. В день рождения Стефании ее трогательно поздравила бабушка, которая рассказала о непростом характере наследницы рэпера.

«И вот ты такая взрослая, порой упрямая, порой такая мудрая. Ты уже и меня многому учишь. Но пусть детская непосредственность продолжает жить в твоем сердце», — написала она в блоге.

Сейчас Стефания активно делится снимками с друзьями в блоге, рассказывает о путешествиях. Многие поклонники творчества Шишкова отмечают внешнее сходство девочки с отцом.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце познакомила нового предполагаемого бойфренда с детьми от Павла Прилучного.