Рэпер P.Diddy в тюрьме работает помощником каппелана в библиотеке при часовне

Скандальный рэпер Шон Комбс, он же P.Diddy, работает в тюрьме Форт-Дикс помощником капеллана при часовне, а также проходит лечения от наркозависимости* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), которая может сократить срок заключения до одного года. Об этом стало известно CBS News.

Как сообщил изданию публицист артиста Джуд Энгельмайер, должность рэпера в исправительном заведении считается одной из самых желаемых и престижных. По словам источника, на данной работе «царит теплая, уважительная и благоприятная атмосфера».

Бывший начальник тюрьмы, в свою очередь, рассказал, что задачи в библиотеке могут быть различными. Но обычно занятые на этой работе заключенные просто следят за религиозной библиотекой капеллана, убирают его кабинет и помогают вести учет. Более того, часовня — это одно из немногих мест в тюрьме, где осужденные могут свободно собираться.

Также сообщается, что параллельно Комбс участвует в интенсивной программе лечения зависимости. По словам его представителя, музыкант «полностью погружен в работу, нацелен на развитие и стремится к позитивным изменениям».

В ходе судебного разбирательства адвокаты артиста утверждали, что основной причиной противоправных действий их подзащитного стали именно проблемы с наркотиками*.

