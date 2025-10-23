Приставили нож к горлу: на P. Diddy совершено покушение в тюрьме

Друг P. Diddy рассказал о покушении на жизнь рэпера в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

Отбывающий 4-летний срок в тюрьме рэпер P. Diddy подвергся нападению со стороны сокамерника. О случае рассказал друг музыканта Чарлуччи Финни. По его словам, нападавший угрожал рэперу ножом, приставив его к горлу.

«Я не знаю, отбивался ли он от него или пришла охрана. Я просто знаю, что это произошло», — рассказал он.

Чарлуччи считает, что нападение было актом устрашения. Если бы рэпера хотели убить, это бы уже сделали.

«Достаточно было бы секунды, чтобы перерезать ему горло оружием и убить. Вероятно, это был способ сказать: „В следующий раз тебе так не повезет“. Все это — запугивание. Но с Шоном это не сработает. Шон из Гарлема», — добавил он.

