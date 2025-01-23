Рэпер P.Diddy решил заработать 50 млн долларов на скандале с «белыми» вечеринками

Рэпер P.Diddy пожаловался на клевету. Его команда подала иск с требованием выплатить 50 млн долларов за «разжигание безумия в СМИ». Об этом сообщает People.

За последние месяцы артиста, который находится под арестом, заподозрили в десятках преступлений. Все началось с того, что вскрылась правда о его «белых» вечеринках, на которых, предположительно, накачивали людей наркотиками, насиловали и продавали. Затем вся эта история стала обрастать подробности, и дошло до того, что рэпера даже обвинили в каннибализме.

Долгое время представители P.Diddy никак не комментировали новости, возникавшие в американских таблоидах. Однако недавно стало известно об иске рэпера. По его версии, ответчики намеренно преувеличили и сфабриковали ложные обвинения без проведения проверки фактов.

Юристы исполнителя считают, что его оклеветали, поэтому потребовали 50 млн долларов. При этом сам P.Diddy до сих пор находится в Бруклинском центре заключения в ожидании суда. Вину он по-прежнему не признает.

Ранее P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.