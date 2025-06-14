Рэпер Offset не сможет выступить в Москве из-за конфликта Израиля и Ирана

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) не сможет выступить 14 июня на сцене МТС Live Холла в Москве из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщили ТАСС организаторы концерта, рэп-исполнитель не смог прилететь в российскую столицу в связи с закрытием воздушного пространства и массовой отменой рейсов из-за военных действий между Израилем и Ираном.

Однако другие участники шоу, Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump, уже приехали в российскую столицу и выйдут на сцену. Организаторы концерта призывают всех, кто купил билеты на концерты, прийти на него и поддержать артистов.

«Так как в шоу принимают участие еще три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придется провести шоу без Offset», — сказала организатор мероприятия Анна Субчева.

Она добавила, что российская сторона всячески пыталась помочь артисту приехать в столицу. Зрители также могут вернуть билеты по месту приобретения с 16 по 30 июня 2025 года.

Ранее солист группы Coldplay Крис Мартин спел для россиянина на концерте в Сеуле и довел его до слез.