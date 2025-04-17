«Мой прекрасный брат!»: солист группы Coldplay спел для россиянина и довел его до слез

Солист группы Coldplay Крис Мартин недавно дал концерт в Сеуле. Узнав, что среди зрителей есть россиянин, он обратился к нему и пропел несколько строчек, которые довели юношу до слез. Видео распространилось в социальных сетях.

Во время выступления Крис вел диалог с поклонниками. Так, во время разговора он узнал, что в зале есть его фанат из России. Недолго думая, певец сочинил небольшую песню, которую посвятил россиянину. В ней он намекнул, что может приехать с концертом к нему на родину.

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат! Я знаю, добраться сюда было тяжело. Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Нам нужно только, чтобы Путин разрешил», - спел Крис Мартин.

Отметим, что иностранные исполнители перестали приезжать с концертами в Россию после начала СВО. Однако 26 апреля в Москве состоится первое большое шоу звезды мирового масштаба за последние три года. В столице выступит рэпер Offset.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что побывать на концерте группы Coldplay было ее мечтой, и она исполнилась в начале 2025 года.