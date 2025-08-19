Пыль, грязь и мусор: в каких условиях живет Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс сняла новое видео для поклонников, где впервые за долгое время исполнила песню. Но пользователи Сети обратили внимание не только на вокальные способности звезды, а на ее домашний беспорядок с грязью, пылью и мусором.

В кадре Спирс предстала в красном топике в горошек, белых шортах и высоких сапогах. Но в просторной гостиной позади нее царил хаос: разбросанные вещи, пыль и пробегающий без присмотра щенок. Многие фанаты выразили беспокойство по поводу состояния ее жилища.

Сама артистка отнеслась к ситуации с юмором.

«Я бы сказала, что ваша Джулия Робертс немного фальшивит, исполняя песню Принса “Kiss”, но за кадром я звучала идеально!» – написала она.

Позже, в другом посте, звезда дала объяснение беспорядку.

«Я всегда убираюсь дома, выставляю свет», — написала она, намекая, что просто решила сделать перерыв в уборке.

