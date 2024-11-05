Их выдал стиль: Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в токийском «Макдональдсе»

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори вместе вопреки слухам о расставании. Так, семейную пару заметили в одном из ресторанов быстрого питания в Токио.

Музыкант отвел вторую половинку в японский «Макдональдс». Звездных супругов выдал стиль. Бьянка была одета в уже привычные многим бежевый топ и полупрозрачные леггинсы, тогда как Канье по-прежнему отдает предпочтение мешковатым образам. Откровенный наряд Цензори удивил местных, так как в Токио заметно похолодало, а утепляться, модель, по всей видимости, не намерена.

Посетители кафе сняли звезд со спины. Одна из девушек, опубликовавших фото в Сети, заявила, что видела пару в ресторане быстрого питания и даже сумела немного пообщаться.

Ранее Уэст презентовал фильм о себе за миллиард долларов. Особенность картины заключается в том, что она была снята на IPhone.