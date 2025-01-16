Раскрыты подробности очередного зверского преступления P. Diddy

Раскрыты подробности очередного преступления американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом пишет издание Radar.

Так, в новом иске утверждается, что музыкант грозился изуродовать жертве лицо. Женщина, над которой надругался артист, заявила, что, прежде чем изнасиловать ее, Комбс подставил нож к ее лицу и пообещал подарить «улыбку Глазго», как у Джокера.

Выяснилось, что долгие годы P. Diddy был одержим Джокером и периодически разыгрывал сцены из одноименной картины.

«Раньше он верил, что он Джокер», — рассказал информатор.

В иске женщина сообщила, что затем рэпер изнасиловал ее пультом от телевизора. На протяжении того вечера исполнитель регулярно напоминал жертве, что ее жизнь в его руках и, если он захочет, то она в любой момент умрет. После инцидента пострадавшая обратилась в полицию, но никаких действий со стороны правоохранителей предпринято не было.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее P. Diddy обвинили в изнасиловании 16-летней няни.