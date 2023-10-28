Рэпер 50 Cent высмеял фигуру Мадонны после пластики и сравнил певицу с муравьем

Рэпер 50 Cent высмеял фигуру певицы Мадонны и сравнил ее увеличенные пластическим хирургом ягодицы с муравьиным задом. В соцсетях он опубликовал коллаж, на котором запечатлена знаменитая певица и мультяшное насекомое.

«Кто с ней это сделал? Она же богатая, какого черта она не исправит все?» — задался вопросом рэпер.

Он также потребовал раскрыть имя пластического хирурга, который, по мнению музыканта, испортил фигуру звезды.

В прошлом году 50 Cent сравнил внешность Мадонны с инопланетянами, а в декабре 2021 года высмеивал ее откровенную фотосессию. В ответ Мадонна призналась, что раньше считала рэпера своим другом, но разочаровалась в нем.

«Новую карьеру ты строишь, унижая других в социальных сетях», — написала она тогда.

Новый пост 50 Cent певица решила проигнорировать, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали, что в мемуарах под названием «Женщина во мне» певица Бритни Спирс рассказала, что Мадонна помогала ей пережить разрыв с Джастином Тимберлейком.

Также сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что Мадонна сможет выступить с концертами в России, если ее продюсеры уберут из программы пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих.