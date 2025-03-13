Рене Зеллвегер заподозрили в помолвке с многодетным парнем

Звезду фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер заподозрили в помолвке с ее парнем Энтом Энстедом. Об этом пишет Radar Online.

Повод для слухов стала повязка, которую недавно заметили на безымянном пальце актрисы — есть мнение, что с ее помощью она пытается спрятать кольцо и скрыть факт обручения.

При этом, по данным портала, Зеллвегер очень хорошо ладит с детьми Энстеда от предыдущего брата. Недавно пару видели с младшим из них, пятилетним Хадсоном, на игре в футбол в парке недалеко от их дома.

«У Рене явно прекрасные отношения с маленьким сыном Анта. Она в действительно хорошем положении, как в личном, так и в профессиональном плане», — подтверждают источники.

Ранее Зеллвегер рассказала, почему решила уйти из большого кино на шесть лет. По словам актрисы, она была очень утомлена и хотела пожить другой жизнью. За время длительного отпуска она построила дом, занималась спасением собак, написанием музыки и изучением международного права.