«Безумный голос»: звезда Голливуда назвала причину ухода из кино

Американская актриса Рене Зеллвегер, наиболее известная по роли Бриджит Джонс в одноименной серии фильмов, назвала причину, по которой она шесть лет не появлялась на экранах. По словам звезды, в какой-то момент она очень устала от работы и нуждалась в долгосрочном восстановлении.

«Я устала от звука собственного голоса. Когда я работала, я думала: „Господи, послушай себя. Ты снова грустишь, Рене? О, это твой безумный голос?“ Это было извержение эмоциональных переживаний», — сообщила она в интервью Vogue.

Свой продолжительный отпуск актриса провела с пользой — она построила дом, занималась спасением собак, написанием музыки и изучением международного права. Все это помогло ей развеяться и вернуть силы.

«Я создала партнерство, которое привело к созданию продюсерской компании, выступала в защиту и собирала средства вместе с больным другом, проводила много времени с семьей, крестниками и ездила по стране с собаками. Я выздоровела», — резюмирует Зеллвегер.

Скоро на экраны выходит новый фильм с участием актрисы — картина «Бриджит Джонс: Без ума от парня». Премьера запланирована на 13 февраля.

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