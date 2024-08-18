Редко можно увидеть: 51-летняя актриса Кэмерон Диас появилась на публике с новорожденным сыном

51-летняя актриса Кэмерон Диас была замечена на публике во время прогулки вместе с мужем, гитаристом Бенджи Мэдденом, и детьми. Об этом пишет Page Six и публикует кадры со знаменитостью и ее семьей.

Кэмерон Диас старается не афишировать свою личную жизнь и редко выходит в свет с супругом и детьми. Однако недавно актрису засняли на прогулке с Бенджи Мэдденом, четырехлетней дочерью Рэддикс и новорожденным сыном Кардиналом в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Артистка везла мальчика в коляске, а музыкант вел за руку девочку. Супруги появились на публике в образах черного цвета, а их дочь Рэддикс выбрала белый комбинезон с принтом и розовые сапоги.

Напомним, Кэмерон Диас состоит в браке с Бенджи Мэдденом с 2015 года. Спустя четыре года после свадьбы актриса впервые стала мамой — у супругов родилась дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, но в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

В марте этого года Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден объявили о рождении второго ребенка. У пары родился сын Кардинал. Артисты держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в четвертый раз.