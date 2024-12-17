Редкий выход в свет: Тимоти Шаламе появился на публике с Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной Кайли Дженнер. Пара пришла на вечеринку по случаю выхода фильма о Бобе Дилане. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что отношения звезд продолжаются уже не первый месяц, в свет вместе они выходят крайне редко. Однако недавно они сделали исключение. Папарацци засняли Тимоти и Кайли на мероприятии. Модель была в облегающем платье кофейного оттенка, а ее спутник — в черном костюме с кожаным пиджаком. Примечательно, что Шаламе до сих пор не избавился от усов, которые отращивал для роли.

К слову, по словам источников, Кайли сейчас отстранилась от своих друзей из-за романа с голливудской звездой. Инсайдеры сообщили, что ее не интересует общение и знакомство с новыми людьми. Возле себя она оставила только самых близких подруг.

Напомним, что до Тимоти Дженнер была счастлива в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом. От него у знаменитости двое детей — Сторми и Эйр.

Ранее Тимоти Шаламе встретился с «российским двойником» Марком Эйдельштейном.