Редкий совместный выход: Майли Сайрус замечена на свидании с возлюбленным

Певица Майли Сайрус была замечена на свидании со своим возлюбленным, барабанщиком группы Liily Максом Морандо. Пара не так часто появляется вместе на публике, поэтому их выход привлек внимание папарацци. Об этом пишет Page Six и публикует соответствующие кадры.

Майли Сайрус и ее избранник посетили концерт группы Future Islands, который состоялся в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для выхода повседневный образ: она надела черный свитер и джинсы. Артистка частично собрала волосы и была без макияжа. Макс Морандо надел темно-синий свитер Polo Bear Cotton-Linen от Ralph Lauren и белые брюки, а также распустил длинные волосы.

Напомним, Майли Сайрус и Макс Морандо состоят в отношениях с 2021 года. По словам источника, близкого к паре, певица и музыкант «очень счастливы».

«Все любят Макса. Он отличный парень. Она очень счастлива с ним. Он скрытный и не любит быть в центре внимания прессы. Это пошло ей на пользу», — рассказывал инсайдер.

Однако, как утверждалось, пара расходится во мнениях насчет брака. Если Макс Морандо хотел бы узаконить отношения, то Майли Сайрус относится к этому «скептически» после развода в 2020 году.

«Макс часто говорит о браке, но она настроена скептически. Она уже была замужем и считает, что для крепкой привязанности им не обязательно оформлять отношения официально», — отметил источник.

Майли Сайрус состояла в браке с актером Лиамом Хемсвортом с 2018 года, но спустя полтора года супруги объявили о разводе. По слухам, инициатором разрыва стала артистка, однако она продолжает упоминать бывшего мужа в своих интервью и косвенно упоминать его в песнях. Сам актер подтверждал, что подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». В 2020 году брак знаменитостей был расторгнут.

Ранее сообщалось о том, что Майли Сайрус публично обратилась к экс-супругу во время церемонии вручения премии «Грэмми».