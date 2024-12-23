Редкие фото: изменившаяся до неузнаваемости актриса Аманда Байнс появилась на публике
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Звезда нулевых Аманда Байнс впервые за долгое время вышла в свет. 38-летняя актриса провела художественную выставку вместе со своим другом и коллегой Остином Бэббитом.
Снимки с мероприятия знаменитость опубликовала в социальных сетях. Аманда вышла в свет в смелом образе: джемпере с разрезами на груди и в черных обтягивающих джинсах.
Байнс подвела брови ярко-коричневым карандашом, что выглядит неестественно на фоне светлых волос. Звезда нулевых также воспользовалась подводкой, которой подчеркнула глаза. Аманда мило улыбается, позируя на фоне произведений искусства в галерее.
Это первое публичное мероприятие звезды за последнее десятилетие. Зрители аплодировали звезде «Отличницы легкого поведения». В соцсетях ее поздравил лучший друг Лиам Поулсен.
«Поздравляю Аманду с твоей прекрасной художественной выставкой. Это невероятное количество людей», — написал он.
В актрисе трудно узнать ту миловидную блондинку, полюбившуюся зрителям нулевых. На ее внешности отразились пагубные привычки, пережитое насилие и психические заболевания. Аманда теперь отдает предпочтение неформальному образу: яркому макияжу и пирсингу.
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