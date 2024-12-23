Редкие фото: изменившаяся до неузнаваемости актриса Аманда Байнс появилась на публике

Звезда нулевых Аманда Байнс впервые за долгое время вышла в свет. 38-летняя актриса провела художественную выставку вместе со своим другом и коллегой Остином Бэббитом.

Снимки с мероприятия знаменитость опубликовала в социальных сетях. Аманда вышла в свет в смелом образе: джемпере с разрезами на груди и в черных обтягивающих джинсах.

Байнс подвела брови ярко-коричневым карандашом, что выглядит неестественно на фоне светлых волос. Звезда нулевых также воспользовалась подводкой, которой подчеркнула глаза. Аманда мило улыбается, позируя на фоне произведений искусства в галерее.