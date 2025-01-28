Раскрыта стоимость билета на «Оскар»

Раскрыта стоимость билета на церемонию «Оскар». Так, стоимость билета на балкон составляет 100 тыс. долларов, что в переводе на российские деньги – почти 10 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Источник пишет, что даже на такой билет высокий спрос и в буквальном смысле выстроилась очередь.

Покупателю обещают не только посещение мировой премии – ресейлер попробует договорится с мировым модным брендом о предоставлении наряда и аксессуаров для церемонии. При этом перелет и проживание в стоимость не входят.

Ранее сообщалось, что гонора актера Юры Борисова вырос в геометрической прогрессии. Прежде он получал 600-800 тыс. за смену. За месяц гонорар вырос до 2 млн рублей. Не исключено, что с номинацией на «Оскар» он увеличится еще. В киноиндустрии о Борисове говорят как о талантливом и адекватном человеке – актер не берется за несколько проектов сразу.