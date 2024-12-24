Ребенок для молодой пары был незапланированным: дочь Снуп Догга Кори сообщила о беременности

Дочь репера Снуп Догга Кори объявила о своей беременности. Отцом ребенка является ее жених. Однако, по данным журнала People, 25-летняя девушка и ее супруг не планировали становиться родителями.

Несмотря на то, что пара не выстраивала подобных планов, будущие родители рады такому стечению обстоятельств. Но вместе с радостным событием Кори узнала, что ее беременность протекает с высоким риском из-за волчанки в детстве.

Американский рэпер, когда узнал о скором пополнении в семье, обрадовался новости. Кори — его единственная дочь. А от сыновей у Снуп Догга уже есть семь внуков. В этот раз артист станет дедушкой в восьмой раз.

Ранее актриса Меган Фокс рассказала, что продолжает носить каблуки во время беременности. Звезда не смогла отказаться от них. Также она по-прежнему носит облегающие наряды.