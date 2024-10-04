ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 октября 2024, 17:40
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Развод с Дженнифер Лопес и новый стиль: 52-летний актер Бен Аффлек сменил имидж

Актер Бен Аффлек покрасил волосы и отрастил бороду при разводе с Дженнифер Лопес.
Развод с Дженнифер Лопес и новый стиль: 52-летний актер Бен Аффлек сменил имидж

© Dean McDonald/Broadimage/Broad Image/East News

Актер Бен Аффлек решил обозначить новый этап в своей жизни. Звезда Голливуда разводится с поп-дивой Дженнифер Лопес. И чтобы перелистнуть эту страницу, 52-летний лауреат двух премий «Оскар» сменил имидж.

Фотографии, на которые актер попал в обновленном образе, оказались в Сети. Папарацци сняли Аффлека в деловом костюме, но без пиджака и галстука. На нем была светло-голубая рубашка, черные брюки и такого же цвета туфли.

Кроме того, Бен покрасил волосы, чтобы скрыть седину, и отрастил бороду, пишет Daily Mail. Интернет-пользователи в комментарии к публикации СМИ предположили, что таким образом Аффлек пытается омолодиться.

«Седые волосы у мужчин выглядят гораздо лучше крашеных... Хватит стесняться седины», — прокомментировали в Сети преображение звезды.

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала счастливые фото. На них поп-дива улыбается и смеется.

Источник фото:Dean McDonald/Broadimage/Broad Image/East News
Источник:Daily Mail
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
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