Развод отменяется: жена Джастина Тимберлейка вновь надела обручальное кольцо после ареста певца

Актриса Джессика Бил опровергла сообщения о разводе с певцом Джастином Тимберлейком, появившись на его концерте. Также модель вернула на палец обручальное кольцо.

В социальных сетях опубликовали новое видео, в котором жена артиста была в его гримерке после шоу. Они вместе веселились с друзьями, ели мармелад. Так что, по всей видимости, расставание супругов не состоялось.

Напомним, что без обручального кольца Бил заметили на публике после того, как стало известно об аресте Джастина. Его задержали за пьяное вождение 18 июня. На фото, сделанных в полиции, у певца были «безумные глаза». После фанаты опубликовали ролик с выступления Тимберлейка, с которого он и уехал на машине. На кадрах заметно, что артист вел себя странно. Поклонники предположили, что он принял запрещенные вещества.

Сама Джессика никак не комментировала арест мужа. Также неизвестно, по какой причине она решила сначала снять, а затем вернуть кольцо.

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