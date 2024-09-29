«Удержать свою аудиторию»: Канье Уэст на концерте в Китае сделал неожиданное заявление

Американский рэпер Канье Уэст анонсировал скорый выход нового альбома под названием Bully. Радостной новостью артист поделился с поклонниками во время концерта в Китае.

Уэст также исполнил песню Beauty and the Beast, которая войдет в релиз.

«Я все еще думаю об этом каждую ночь и день, пытаясь держаться подальше, чтобы удержать свою аудиторию // Не примите это за неуважение, я сижу здесь и пытаюсь переориентироваться», - приводит Variety слова из ново песни, исполненной экс-мужем теледивы Ким Кардашьян.

Соавтор Уэста, музыкант Майк Дин, в свою очередь отметил, что композиция Beauty and the Beast создавалась для альбома рэпера Donda, который вышел в 2021 году.

Ранее стало известно, что московский концерт Канье Уэста, о котором несколько месяцев писали в СМИ, не состоится. Организаторы площадки так и не дождались ответа артиста. Во время своего приезда в Москву он посмотрел два стадиона, запросил пять миллионов долларов, обговорил все детали, а затем пропал.