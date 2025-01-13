Раскрыта информация о долгах Джастина Бибера после слухов о его разорении

Популярный канадский певец Джастин Бибер столкнулся с огромными финансовыми проблемами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Слухи о том, что музыкант и его жена и впрямь попали трудное положение, ходили давно. Инсайдеры рассказывали, что причиной плохого финансового состояния стала именно Хейли с ее запросами. При этом оказалось, что у самого Бибера и без того хватает проблем.

Оказалось, что исполнитель задолжал внушительную сумму гастрольной компании AEG за отмененный музыкальный тур в марте 2023 года. Точная сумма не раскрывается, однако СМИ описывает долги певца как колоссальные.

По этой причине Бибер полон решимости вернуться к музыке уже в ближайшее время. Несмотря на желание до последнего оставаться дома с супругой и полугодовалым сыном Джеком Блюзом, артисту необходимо решать такие важные вопросы, как финансовое обеспечение семьи. Уточняется, что музыкант уже подготовился к своему возвращению: он полностью поменял команду, которая на него работает, включая адвокатов. Подобное решение может помочь Биберу избежать ошибок прошлого и вновь не попасть в затруднительное финансовое положение.

Также мы писали, что Джастин и Хейли Бибер решили остаться семьей после кризиса в отношениях.