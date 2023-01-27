Развод близко: принц Уильям прилюдно отчитал свою жену Кейт Миддлтон и показал ей неприятный жест

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон постоянно появляются вместе и занимаются благотворительной деятельностью. Со стороны отношения супругов кажутся идеальными, но в Сети давно ходят слухи, что звезды только изображают счастливую пару. На днях сын принцессы Дианы прилюдно отчитал возлюбленную, не стесняясь камер.

40-летний принц и 41-летняя принцесса Уэльские посетили благотворительную организацию Windsor Foodshare, которая занимается раздачей еды для бедных. Супруги пообщались с волонтерами и помогали им собирать посылки с продуктами питания. Кейт была очень доброжелательна и активно влилась в разговор. В какой-то момент мужчине это надоело, и он отчитал жену.

«Извините, здесь слишком много болтовни!» – громко сказал принц.

Инцидент попал на камеру, а видео распространилось в Сети. На кадрах видно, что Уильям не только сделал замечание, но и показал руками жест «бла-бла-бла».

Королевская семья поспешила прокомментировать ситуацию. На их официальной странице появилась публикация, в которой они назвали все это шуткой и отметили, что все присутствующие посмеялись. Но многие пользователи Сети не поняли юмора и вновь заговорили о скором разводе Уильям и Кейт.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям проиграли Гарри и отказались от своих обязанностей.