«Дела идут плохо»: Кейт Миддлтон и принц Уильям проиграли Гарри и отказались от своих обязанностей

В последние месяцы Кейт Миддлтон и принц Уильям терпели постоянные «нападения» со стороны принца Гарри и Меган Маркл. Сначала вышел скандальный документальный фильм, затем автобиография «Запасной». Они раскрывали самые темные тайные членов королевской семьи, но большому счету невооруженным взглядом видно, что все «удары» герцога и герцогини были направлены именно на старшего брата и его супругу.

Миддлтон с мужем долгое время держались и никак не реагировали на все выпады в свою стороны. Они продолжали появляться на мероприятиях и показывали единство даже в цветах выбранных нарядов. Британцы восхищались выдержкой королевской четы, которая до последнего сохраняла хладнокровие. Но несмотря на внешнее безразличие, принц с принцессой внутри кипели от злости и обиды на Гарри. Об этом сообщали инсайдеры, приближенные к паре.

Совсем недавно Кейт вновь вышла в свет, при этом сияя от счастья. Поклонники решили, что принцесса смогла полностью оправиться после предательства брата мужа. Но, как оказалось, это не так. Появилась информация, что принц Уильям с супругой все-таки не выдержали давления после выхода мемуаров Гарри и временно отказались от своих королевских обязанностей. Они решили отправиться в секретный отпуск без детей. Источник из дворца сообщил, что, когда супруги едут куда-то одни, значит, дела у них хуже некуда.

«Вы знаете, дела идут плохо, когда они оставляют детей дома — они обожают этих троих!» - передал инсайдер.

По предварительной информации, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправляются на карибский остров Мюстик. Они уже там останавливались, поэтому знают, что им гарантирована полная конфиденциальность.

Ранее в Сети заговорили об исчезновении Меган Маркл. После выхода мемуаров мужа она неожиданно пропала со всех радаров.