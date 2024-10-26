«Развлекаться без обязательств»: Дженнифер Лопес нашла способ восстановиться после развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес «залечивает раны» после развода с Беном Аффлеком отношениями без обязательств. Более того, артистка даже устроила кастинг среди мужчин. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

«Она уважала Бена и была полностью предана ему даже после того, как он ушел от нее, но теперь с этим покончено. Она отчаянно пытается забыть о Бене и преодолеть боль, которую он ей причинил, а лучший способ сделать это — развлекаться без каких-либо обязательств с горячими молодыми парнями», — рассказал источник.

По словам собеседника издания, эго Дженнифер Лопес «нуждается в серьезной перезагрузке», и общение с молодыми людьми позволит ей снова ощутить себя привлекательной для противоположного пола после болезненного разрыва с мужем.

«Горячие парни могут стать отличным лекарством, ведь они будут восхвалять ее и заставят ее вновь почувствовать себя юной и желанной. Она в отличной форме, прекрасно выглядит, так что ей нетрудно найти кучу мужчин, готовых провести с ней время. Конечно, все они должны будут пройти проверку и подписать соглашение о неразглашении», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что певица «хочет немного развлечься», но, возможно, «одна из связей перерастет в нечто большее». Однако сейчас ее цель — почувствовать себя нужной и привлекательной и «навсегда забыть о Бене».

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес готовится к «масштабному возвращению», чтобы отомстить Бену Аффлеку после разрыва.