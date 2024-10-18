Дженнифер Лопес намерена отомстить Бену Аффлеку за разбитое сердце

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес планирует «масштабное возвращение», чтобы отомстить Бену Аффлеку. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что впервые за долгое время исполнительница хочет побыть в статусе «свободна» и направить все силы на свое развитие и благополучие. Все это произойдет, видимо лишь после того, как Лопес осуществит «план мести» за разбитое сердце.

Так, в следующем году Лопес намерена показать миру, что ее «паршивая любовь» не сбила ее с ног. События развивались так, что отмененный музыкальный тур звезды поклонники связали с проблемами в браке с Аффлеком, однако это не так.

«Она хочет, чтобы следующий год был ее лучшим годом в жизни. Она поднимется», — поделился информатор.

В частности, Лопес собирается получить «Оскар» за роль в картине «Неудержимый», который, спродюсировали Аффлек и его приятель Мэтт Деймон. Вдобавок певица желает провести гастрольный тур так, чтобы он вошел в историю.

Напомним, в мае текущего года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Лопес решилась на опасную операцию после расставания с Аффлеком.